Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Neue Veranstaltung im Schloss kommt gut an

Im besonderen Ambiente des Friedberger Schlosses den Arbeitsalltag bei Live-Musik, Snacks und Drinks hinter sich lassen – das ist das Konzept hinter der neuen Veranstaltung Schloss Happens. Die Idee stammt von Nelly Reinhardt, Leiterin Kultur- und Veranstaltungsmanagement für das Schloss, und Andreas Bolleininger von der erweiterten Schulleitung der Konradin-Realschule. „Die After Work-Session findet am Donnerstag zum allerersten Mal statt“, berichtete Nelly Reinhardt im Vorfeld. „Es ist ein Testballon – wir schauen, wie es ankommt und wenn der Zulauf gut ist, würden wir das gern als regelmäßige Veranstaltung in Friedberg etablieren.“

