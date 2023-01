Erst Joint, dann Hausdurchsuchung: Polizei ertappt 40-Jährigen

Ein Zeugenhinweis bringt die Polizei in Friedberg auf die Spur eines Joint-Rauchers. Das ist allerdings nicht das einzige Vergehen des Mannes.

Eine Polizeistreife wurde am Sonntag gegen 18.45 Uhr von einem Zeugen auf einen Joint rauchenden Mann in der Friedberger Innenstadt aufmerksam gemacht. Als die Polizei den 40-Jährigen schließlich kontrollierte, hatte er den Joint bereits weggeworfen. Die Beamten entdeckten diesen jedoch in unmittelbarer Nähe und konnte ihn dem Mann zuordnen.

Laut Polizei konnte im Zuge einer Hausdurchsuchung bei dem bereits einschlägig bekannten Mann noch weiteres Marihuana sichergestellt werden. Der 40-Jährige muss sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. (AZ)