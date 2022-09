Friedberg

Erst Queen Mum, jetzt die Queen: Wulfertshauser fliegt zur Beerdigung

Plus Hunderte Beerdigungen, Alben voll Sterbebilder – Toni Holzmüller hat ein eigentümliches Hobby. Auch zur Trauerfeier für die Queen will er nach London.

Von Anna Katharina Schmid

Vor 20 Jahren stand Toni Holzmüller schon einmal für eine königliche Beerdigung in der Menschenmasse in London. Er hatte einen Platz vorne an der Absperrung und war der Trauerfeier so nah, dass er die Rosen hätte zählen können, die auf dem Sarg von Elizabeth Bowes-Lyon lagen, besser bekannt als Queen Mum. Im Nachhinein entdeckte sich der Wulfertshauser im Hintergrund von offiziellen Fotos, im Fernsehen. Zwei Jahrzehnte später folgt ihre Tochter, Queen Elizabeth II. Und wieder hat Holzmüller einen Flug in die Hauptstadt des Vereinigten Königreichs gebucht. Der 59-Jährige ist für die Reise gewappnet, mit seinen Erfahrungen aus über 200 Promi-Beerdigungen, einem genauen Plan und dem wichtigsten Utensil seiner Reise – einer Jacke.

