Friedberg

Erster Besuch in neuer Partnerstadt: So empfängt Zafi Friedberg

Plus Eine dreiköpfige Delegation verbrachte eine Woche in Togo. Es wurde eine Reise in eine andere Welt. Welche Projekte will man nun angehen?

Von Ute Krogull

36 Grad in Zafi statt sechs Grad in Friedberg: Die Temperatur war nicht der einzige Unterschied, den die dreiköpfige Delegation bei ihrem ersten Besuch in der neuen Partnerstadt in Westafrika erlebte. Schulkinder, die in Bretterverschlägen unterrichtet werden, eine Wasserversorgung, die manchmal wochenlang nicht funktioniert, aber auch eine immense Herzlichkeit - so beschreibt Bürgermeister Roland Eichmann die Eindrücke dieser Woche. Was sind nach dieser Reise die nächsten Schritte für eine gelingende Partnerschaft trotz aller Unterschiede?

