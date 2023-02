Friedberg

vor 33 Min.

Erstmals ein veganer Stand: Was ändert sich sonst noch beim Altstadtfest?

Am 7. Juli startet die Friedberger Zeit 2023. Es wird einige Veränderungen geben.

Plus Zwei Wirte hören auf, neue kommen dazu, und auch an der Aufteilung der Festzone ändert sich bei der "Friedberger Zeit" 2023 manches. So ist der Stand der Planungen.

Von Ute Krogull Artikel anhören Shape

Viereinhalb Monate vor dem Altstadtfest brodelt die Gerüchteküche: Welcher Wirt ist abgesprungen, wer überlegt noch, und welche Handwerker sind dabei? Kulturamtsleiter Frank Büschel informierte im Kulturausschuss über die Fakten. In der Tat gibt es einige Veränderungen. Zwei Wirte machen nicht mehr mit, dafür kommt ein Stand, der vegane Speisen anbietet. Und auch bei den Standleuten zeichnen sich Veränderungen ab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen