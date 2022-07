Erweiterung der Grundschule Süd startet später als geplant – wie ist der Zeitplan?

Plus Mehrere Jahre werden die Bauarbeiten an der Grundschule Friedberg-Süd dauern. Das Bauamt erklärt, warum sie sich verzögern - und wohin die Bäume umgezogen sind.

Die 25 Jahre alte Grundschule Friedberg-Süd platzt aus allen Nähten. Ein 10,5 Millionen Euro teurer Erweiterungsbau soll Abhilfe schaffen. Bis er zum Schuljahresbeginn 2025 fertig ist, werden allerdings die meisten der rund 250 Kinder schon andere Schulen besuchen. Im Bauausschuss wurden der Zeitplan und das architektonische Konzept für den Anbau vorgestellt. Wichtig ist Schulleitung und Architekturbüro, dass Alt- und Neubau gleichwertig sind.