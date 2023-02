Friedberg

Erweiterung der Kindertagesstätte in Friedberg-West verzögert sich

Plus Friedberg braucht dringend weitere Kinderbetreuungsplätze. Ein Anbau an die Kita Maria Alber soll Entlastung bringen. Warum daraus so schnell nichts wird.

40 neue Kinderbetreuungsplätze sollen in einem Anbau an die Kindertagesstätte Maria Alber entstehen. Plätze, die dringend benötigt werden. 500 bis 600 Kinder werden jedes Jahr in Friedberg angemeldet, und es wird immer schwerer, alle unterzubringen. Entlastung soll unter anderem die Erweiterung der Kita des Kinderheimvereins in Friedberg-West bringen. Doch der Zeitplan verschiebt sich weiter, von einer Eröffnung in diesem Jahr kann keine Rede mehr sein. Warum ist das so und wie ist der Stand bei den anderen Projekten?

