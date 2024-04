Friedberg

vor 33 Min.

Erweiterung für das Kinderhaus Maria Alber soll bis Januar 2025 fertig sein

So wird der Anbau für das Kinderhaus Maria Alber aussehen (Bild oben). Noch ist aber dort eine große Baustelle (Bild unten).

Plus Die Kindertagesstätte in Friedberg-West wird in Holzträgerbauweise errichtet. Der Kinderheimverein setzt als Bauherr auf Nachhaltigkeit.

Von Eva Weizenegger

In Friedberg fehlen Kita-Plätze. Daher soll der Kindergarten Maria Alber erweitert werden. Seit 1. März wird dort kräftig gebaut, damit im Januar 2025 eine vierte Kindergartengruppe und ganz neu auch eine Krippengruppe einziehen kann. Doch bis zum Baubeginn musste das Vorhaben, das vom Friedberger Kinderheimverein als Bauherr realisiert wird, einige Hürden überwinden.

Der Anbau für das Kinderhaus Maria Alber ist besonders nachhaltig

Der Anbau mit 600 Quadratmetern Nutzfläche wird als Holzsystembau ausgeführt. "Das bedeutet, dass das gesamte Gebäude bis auf die Bodenplatte aus Holz ist", erklärt Ashley Franklin, Architekt der Firma Pletschacher, die den Kindergarten als Generalunternehmer baut. Die Holzrahmenbauwände werden im Werk in Dasing vorgefertigt, und nachdem das erste Teil angeliefert ist, dauert es noch gute drei Wochen, bis alles steht. Die Decken des Gebäudes sind aus Brettsperrholz und 18 Zentimeter stark.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen