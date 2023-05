Friedberg

Erwin Kalkbrenner ist dauerhaft der Stellvertreter der Polizei Friedberg

Plus Eigentlich wäre die Polizeiinspektion Friedberg für ihn nur eine Zwischenstation gewesen. Doch daraus wurde jetzt eine langfristige Berufsentscheidung.

Von Eva Weizenegger

Erwin Kalkbrenner bleibt. Dabei wäre der Polizeihauptkommissar ursprünglich schon seit Ende 2022 wieder weg. Doch jetzt ist es sicher: Erwin Kalkbrenner ist dauerhaft der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Friedberg.

Zur Vorbereitung für Führungskräfte ist es üblich, an einem Förderprogramm teilzunehmen, und so verschlug es Kalkbrenner nach Friedberg. Doch statt wieder in die Wertinger Polizeistation zurückzukehren, ist er nun fest in Friedberg. Das freut auch seinen Chef Karl Schreiner, als dessen Stellvertreter Kalkbrenner fungiert.

