Die Kinonächte kommen zurück auf den Friedberger Marienplatz

An drei Abenden sind in Friedberg Filme unter freiem Himmel zu sehen. Das Angebot deckt unterschiedliche Interessen ab.

Nach zweijähriger Pause lädt in diesem Jahr der Bürgerkulturverein von Dienstag bis Donnerstag, 2. bis 4. August, wieder zu den Kinonächten auf dem Marienplatz ein. An den drei Tagen wird eine bunte Mischung an Filmen gezeigt, biografisch, komödiantisch und musikalisch.

Gestartet wird am Dienstag zunächst mit Musik und dann mit einer Hommage an eine Rockband und deren Sänger, der mit seiner Musik das Publikum gerockt hat. Er brach mit seiner wohl bekanntesten Komposition einige Regeln der Rockmusik, da er klassische Elemente einbaute. Er schuf mit diesem Lied, nach dem auch der Film benannt ist, einen Klassiker.

Es folgt am Mittwoch ein deutsches Roadmovie über zwei ungleiche Brüder, die anlässlich der Beerdigung ihres Vaters beschließen, einen alten Plan aus Jugendtagen umzusetzen. Grundlage des Plans ist eine Reise durch die Republik mit einem Gefährt, dessen Höchstgeschwindigkeit auch den Filmtitel ergibt.

Für den Donnerstag ist eine britische Komödie geplant, in der die Geschichte einer verrückten Idee und deren Umsetzung erzählt wird. Nicht nur die Tiere, um die es in diesem Film geht, werden in eine andere Umgebung verpflanzt, auch die Hauptdarstellerinnen und -darsteller werden mit Veränderungen konfrontiert. Eine leichte Komödie – nicht nur für Angler geeignet.



Wie gewohnt gibt es wieder ein Filmquiz, zu dem an allen drei Tagen ein Coupon in der Friedberger Allgemeinen erscheint. Wer den Titel des Films errät und den Coupon ausgefüllt bis zum Beginn des Films abgibt, nimmt an der Verlosung der DVD teil. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Spende ist jedoch zur Deckung der Unkosten erwünscht. Unterstützt wird die Veranstaltung durch zahlreiche Sponsoren.

Keine Bewirtung beim Kino auf dem Marienplatz

Filmbeginn ist mit Einbruch der Dunkelheit. Sitzgelegenheiten sind mitzubringen, einen Ausschank gibt es diesmal nicht. Auf der Webseite www.kinonaechte-friedberg.jimdo.com gibt es bei schlechtem Wetter kurzfristig Hinweise über Absagen. (AZ)