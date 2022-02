Schwimbeck-Ausstellung geplant: Es wird gruslig im Friedberger Schloss

Plus Im Wittelsbacher Schloss soll es 2023 eine Ausstellung über Fritz Schwimbeck geben. Aus dem Friedberger Kulturausschuss gibt es Kritik. Das Thema sei zu düster.

Ein archäologisches Highlight hat das Museum im Wittelsbacher Schloss für das Jahr 2023 geplant. Doch die Schau mit dem Titel "Zwischen Baiern und Schwaben. Das Lechtal im frühen Mittelalter" muss wegen Erkrankung des Kurators verschoben werden. Über den Alternativplan gab es im Kulturausschuss des Friedberger Stadtrats eine kontroverse Debatte.