Fällt am Freitag das Urteil im Schlagertage-Prozess?

Plus Nach den Friedberger Schlagertagen blieben Firmen auf ihren Rechnungen sitzen. Der Betrugsprozess im Frühling musste abgebrochen werden. Jetzt wird er neu aufgerollt.

Über fünf Jahre nach den ersten Friedberger Schlagertagen soll nun das Urteil im Betrugsprozess gegen die beiden Veranstalter fallen. 2017 und 2018 hatten sie bekannte Interpretinnen und Interpreten wie Mickie Krause oder Vanessa Mai nach Friedberg geholt. Vielen ist das Event wegen der Absage des ankündigten Headliners David Hasselhoff in Erinnerung. Tausende Fans feierten trotzdem glücklich - dutzende Unternehmerinnen und Unternehmer waren sauer. Es hagelte Betrugsanzeigen wegen unbezahlter Rechnungen. Im Februar 2022 standen die Männer schon einmal vor Gericht, doch die Verhandlung musste wegen des positiven Corona-Tests eines Angeklagten kurz nach Verlesung der Anklage abgebrochen werden. Am Freitag, 9. September, wird die Verhandlung wieder aufgerollt.