Fahrer flieht nach Unfall: Die Polizei sucht Zeugen

Zwischen Harthausen und Rinnenthal kollidieren zwei Autos mit ihren Außenspiegeln. Einer der Beteiligten entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Mittwoch kam es gegen 17 Uhr zu einem Unfall auf der Ortsverbindungsstraße von Harthausen nach Rinnenthal. In einer starken Linkskurve kam einem Opel Combo ein Kleinwagen auf dessen Fahrspur entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen mit den linken Außenspiegeln zusammen. Laut Polizei flüchtete der Fahrer des Kleinwagens im Anschluss in Richtung Harthausen, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Opel Combo entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter der Nummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)