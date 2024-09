Fahrerflucht: Geparktes Auto angefahren

Ein Fall von Unfallflucht ereignete sich am Samstag in Friedberg. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 11 und 11.30 Uhr in der Bozener Straße in Friedberg auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Ein geparkter Pkw Opel wurde an der hinteren, rechten Stoßstange angefahren und beschädigt.

Laut der Polizei entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten nach einem Verkehrsunfall zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)