Friedberg

25.11.2022

Fahrgäste warten am Friedberger Marienplatz vergeblich auf den AVV-Bus

Eigentlich sollte der Midi-Bus der Linie 201 auch während des Friedberger Advents den Marienplatz ansteuern. Doch am Donnerstagabend warteten die Fahrgäste vergebens.

Plus Zum Auftakt des Karitativen Christkindlmarktes in Friedberg nehmen die Fahrer einfach einen anderen Kurs als vorgegeben. Was ist der Grund?

Von Thomas Goßner

Gestrandet am Friedberger Marienplatz: Vergeblich warteten am späten Donnerstagnachmittag ein gutes Dutzend Fahrgäste auf den Bus, der sie zur Endhaltestelle der Straßenbahn in Friedberg-West bringen sollte. Gleich mehrere Fahrten der Linie 201 fielen ersatzlos aus. Entsprechend groß war der Ärger unter den Betroffenen.

