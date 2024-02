Fahrraddiebstahl: Dieb klaut Mountainbike in Stätzling

Ein unbekannter Dieb klaut in der Nacht von Sonntag auf Montag ein angeschlossenes Fahrrad in Stätzling. Das Rad hat einen Wert von über 800 Euro.

Einem Radfahrer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag das Rad in der St.-Anton-Straße geklaut worden. Am Sonntagabend stellte der Radfahrer das Mountainbike gegen 21 Uhr an der Sportanlage ab und sperrte es ab. Als er das Fahrrad am Montagmorgen gegen 7 Uhr wieder holen wollte, war es nicht mehr da.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Bulls Mountainbike mit einem Wert von über 800 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)