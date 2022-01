Fahrverbot und Bußgeld nach Alkoholkontrolle

Nach einer Alkoholkontrolle war am Samstag die Autofahrt für einen 33-Jährigen in Friedberg zu Ende.

Am Samstagabend kontrollierten Kräfte der Polizei Friedberg einen 33-jährigen Pkw-Fahrer in der Aichacher Straße in Friedberg. Die Streife stellte beim Fahrer Alkoholgeruch fest und führte bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Fahrt war für den Mann beendet, ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)