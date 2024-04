Fairtrade-Kommune: Friedberg geht mit gutem Beispiel voran

Plus Friedberg will als Fairtrade-Gemeinde sich für den fairen Handel starkmachen. Damit setzt die größte Stadt im Landkreis ein Zeichen.

Fair gehandelte Waren und gerechte Produktionsbedingungen weltweit – damit diese Anforderungen Wirklichkeit werden, müssen wir alle einen Beitrag dazu leisten. In Mering, Pöttmes und im Landkreis Aichach-Friedberg geht man diesen Weg bereits mit dem Siegel Fairtrade-Gemeinde. Jetzt will auch Friedberg, die größte Stadt im Landkreis, nachlegen und sich um diese Auszeichnung bewerben. Das Label wird seit 2009 vergeben. Fairtrade-Towns fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene. Sie vernetzen Akteurinnen und Akteure aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam lokal für den fairen Handel starkmachen. Das Engagement der Menschen zeigt, dass eine Veränderung möglich ist, und dass jede und jeder etwas bewirken kann. Die Kommunen im Landkreis nehmen mit ihrer Ja zur Fairtrade-Gemeinde eine Vorbildfunktion an und gehen mit ihren Aktionen voran. So wird beispielsweise bei der Stadt Friedberg fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt. Andere Kommunen wiederum setzen bei der Verleihung von Präsentkörben darauf, dass mindestens ein Produkt auf fairem Handel kommt.

Kunden greifen weiterhin gerne zum billigeren Produkt

Beim Konsum von fair gehandelten Waren ist in Deutschland noch Luft nach oben. Viele Kundinnen und Kunden sind bereit, fair gehandelten Produkte zu kaufen, doch wenn es um den Preis geht, greifen sie doch gerne zum billigeren Produkt. Dabei sind es nur kleine Veränderungen im Kaufverhalten, die für eine große Wirkung sorgen.

