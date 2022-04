Friedberg

Falscher Lotto-Gewinn: Vorsicht vor neuer Betrugsmasche in Friedberg

Bei einer neuen Betrugsmasche geben sich Unbekannte als Anwaltskanzlei aus, um so an Geld zu gelangen. Mehrere Personen in Friedberg sind betroffen.

Wer unerwartet einen Brief von einer Münchener Anwaltskanzlei erhält, sollte derzeit besonders genau hinschauen, um nicht Opfer einer Betrugsmasche zu werden. Mehrere Personen in Friedberg wurden am Donnerstag in dem Schreiben einer fiktiven Kanzlei dazu aufgefordert, knapp 300 Euro an die Betrüger oder Betrügerinnen zu zahlen. Der vorgeschobene Grund: Eine angebliche Lottoteilnahme. Da keiner der Geschädigten an solch einem Gewinnspiel teilgenommen hatte und die Anwaltskanzlei nicht existiert, geht die Polizei davon aus, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Die laut Polizei täuschend echt aussehenden Mahnbescheide sollen bei Erhalt der Friedberger Polizei übergeben werden, damit diese auf Echtheit überprüft werden können. (AZ)

