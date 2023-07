Friedberg

Familien sind vom Kinderangebot auf dem Altstadtfest begeistert

Das Bogenschießen am Eisenberg zog beim Dinzeltag trotz Hitze zahlreiche Kinder an, die in der Sonne ausharrten, um auf ihren Schuss zu warten. Manche ließen aber auch die Eltern anstehen.

Plus Kinder kommen in diesem Jahr noch mehr auf ihre Kosten. Für sie ist von Filzen über Steineklopfen und Hufeisenschmieden einiges geboten.

Von Marina Wagenpfeil

Mit der Hilfe der Schornsteinfeger klettert die fünfjährige Antonia den Kamin empor. Mit Ruß an der Wange taucht sie zwar nicht auf, dafür aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht, als sie ihrer Mutter am Boden zuwinkt. Später wird sie selbst bei einem Flötenauftritt auf dem Kirchplatz spielen. Doch bis dahin genießt sie die Kinderattraktionen auf dem Friedberger Altstadtfest in vollen Zügen. Das Angebot ist in diesem Jahr größer als in den Jahren zuvor und zieht trotz Hitze zahlreiche Familien zur Friedberger Zeit.

Attraktionen beim Altstadtfest sorgen bei den Kindern für Spaß

Jürgen Stadlmeir ist mit seinem beiden Kindern dafür aus Scheyern (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) angereist – kein Wunder, als geborener Friedberger. "Ich wollte den Tag heute unbedingt mit den Kindern auf dem Altstadtfest verbringen", erzählt er, während sein elf Jahre alter Sohn beim Stand des Steinmetzes mit Hammer und Meißel kleine Steine aus einem großen Block löst. "Zu Hause hat er meist einen Controller in der Hand", schmunzelt der Vater. Zuvor waren sie schon beim Bogenschießen und im Stemmerhof beim Instrumentebauen. "Das Angebot ist wirklich klasse, und man findet es so nirgendwo sonst", findet er. Dass die einzelnen Attraktionen an sich nichts oder nur wenig kosten, sei für Familien ein weiterer Pluspunkt.

