Fasching in der Tüte: Aktion für Kinder an Friedberger Spielplätzen

Kinder können sich an 17 Spielplatzzäunen in Friedberg und den Ortsteilen eine Überraschung abholen. Die Aktion startet am Faschingssamstag.

Der Friedberger Faschingsumzug musste auch in diesem Jahr abgesagt werden - doch es gibt eine Alternative. Unter dem Motto "Spielplatzzaun – Fasching für Zuhause" können Familien mit ihren Kindern vom Samstag, 26. Februar, bis Dienstag, 1. März, einen der vielen Spielplätze in Friedberg und seinen Ortsteilen besuchen und sich eine Überraschungstüte holen. Die Corona-konforme Idee steht unter dem Motto "Am Spielplatzzaun – Fasching für Zuhause!"

Hinter dieser Aktion stecken erneut die Wunschbaum-Organisatorin Cristina Jäckle und die Aktiv-Ring Friedberg GmbH, vertreten durch Geschäftsführerin Renate Mayer. Als sie die Preise des weihnachtlichen QR-Quiz an Kinder verliehen hatten, stellten sie sich die Frage, wie man ihnen trotz allem auch eine schöne närrische Zeit bieten könnte. Sie ließen sich von einer privaten Aktion inspirieren. "Ein Nachbarskind hatte letztes Jahr die spontane Idee, statt des Umzugs Tüten mit Süßigkeiten an die Gartenzäune zu hängen. Über einen Post in der Facebook-Gruppe 'Du kommst aus Friedberg, wenn…' wurde diese Aktion verbreitet und hatte einige Teilnehmer", erzählt Jäckle.

Dieses Jahr werden nun an mehreren Spielplatzzäunen Überraschungstüten aufgehängt. In ihnen befinden sich eine Bastelidee, ein Cocktailrezept mit Strohhalm sowie ein Gutschein für etwas Süßes.

Es gab bei der Planung einiges zu beachten, etwa die Örtlichkeit. Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, soll sich ihre Aktion auf mehrere Tage verteilen. Ebenso kam Jäckle und Mayer aus diesem Grund schnell der Gedanke, die Spielplätze im gesamten Stadtgebiet anzupeilen. Dadurch sind alle Kinder im Stadtkern und den Ortsteilen mit einbezogen und der Fokus liegt auch auf unbekannteren Spielplätzen.

Auch die Stadt unterstützt die Aktion. Ralf Seyfried, Verantwortlicher der Stadt Friedberg, unter anderem für Spielplätze, zeigt sich begeistert von der Idee und weist darauf hin, dass immer wieder neue Elemente die Spielplätze bereichern. Er selber unternahm mit seinen Kindern schon lange Spaziergänge, um zu ihrem Lieblingsspielplatz, dem Röhrenspielplatz, zu kommen. Der Pressesprecher der Stadt Friedberg, Frank Büschel, sagt: "Friedberg bietet mit seinen 50 Spielplätzen von Rutschröhren und Seilbahnen bis zu Picknick- Zonen viel Abwechslung für alle Familienmitglieder."

Fasching in der Tüte. Weil Corona den Fasching schon wieder ausbremst, gibt es an Friedberger Spielplätzen von Samstag bis Dienstag "Fasching in der Tüte", damit Kinder daheim feiern können. Foto: Elena Mayer

Von Samstag, 26. Februar, bis Dienstag, 1. März, können Kinder sich an den ausgewählten 17 Spielplätzen in Friedberg und den Ortsteilen jeweils eine Überraschungstüte, mit der Fasching zuhause garantiert gelingt, mitnehmen. An jedem der vier Tage werden neue Tüten verteilt. Kinder, die an einem Tag keine Tüte ergattern, können an einem anderen Spielplatz schauen oder zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Die Aktion wird auch von Edeka Wollny, Sobi Getränkemarkt, Bäckerei Knoll und Schreibwaren Gerblinger unterstützt. (AZ)