Feierende hinterlassen Müll am Afrasee und richten Schaden an

Nach einer Feier am Friedberger Afrasee 2 lassen die "Gäste" größere Mengen Müll zurück. Das ist jedoch nicht alles. Es wird auch einiges beschädigt.

Ärger gab es in der Nacht auf Sonntag nach einer Feier. Laut Polizei feierten mehrere Personen am Afrasee 2 in der Afrastraße in Friedberg.

Sie hinterließen eine größere Menge Müll und beschädigten auf dem Heimweg ein Hinweisschild am See sowie mehrere Leitpfosten entlang der Afrastraße. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. (AZ)