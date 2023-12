Fest gegen die Einsamkeit: Heiligabend gemeinsam feiern

Der Pfarrgemeinderat von St. Jakob bietet am 24. Dezember einen Nachmittag für Alleinstehende im Friedberger Divano an.

Eines der Grundprobleme unserer Gesellschaft ist die Einsamkeit. Dagegen möchte der Pfarrgemeinderat von St. Jakob in Friedberg etwas unternehmen. Deswegen organisiert er an Heiligabend ein Fest für alleinstehende Menschen.

Einsamkeit kann viele Gesichter haben, wie Pfarrgemeinderatsvorsitzender Julian Schmidt erklärt: Das kann eine dauerhafte Einsamkeit sein, wenn soziale Kontakte absterben oder vielleicht sogar nie vorhanden waren. Aber auch, wenn das Miteinander sich ausschließlich über den Bildschirm abspielt oder wenn mit Influencern und Streamern Einfahrtsstraßenbeziehungen geführt werden, in denen der oder die Zuschauende eine emotionale Bindung mit jemandem eingeht, der von der eigenen Existenz gar nichts weiß. „Parasozial“ nennt sich das dann, und das ist in gewisser Weise auch eines der Schlagworte unserer Zeit.

Einsamkeit nach dem Tod eines geliebten Menschen

Es kann aber auch eine temporäre Einsamkeit sein, etwa wenn die Familie weit weg wohnt und man als Single berufsbedingt in eine fremde Stadt gezogen ist, wo es noch keinen festen Freundeskreis gibt. Oder wenn man einen geliebten Menschen verloren hat und jetzt an manchen Zeiten besonders schmerzlich an diesen Verlust erinnert wird.

Weihnachten ist in ganz besonderem Maße eine solche Zeit. Es heißt nicht umsonst das „Fest der Familie“ – doch was ist mit jenen Menschen, die aus was für Gründen auch immer an diesem Tag keine Familie greifbar haben, mit der man Christi Geburt gemeinsam feiern könnte?

Adventsaktion gegen Einsamkeit im Friedberger Divano

Die Adventsaktion des Pfarrgemeinderates von St. Jakob setzt genau da an: Am Weihnachtsnachmittag sind all jene Menschen eingeladen, die Heiligabend nicht alleine verbringen möchten. Bei Musik und Geschichten, Glühwein und Stollen können im Divano nicht nur zwei nette Stunden miteinander verbracht werden – es ist der eigentliche Geist des Weihnachtsfestes, der darin erlebbar gemacht werden soll: Einander Wärme und Licht zu spenden in einer Welt, der es an beidem allzu oft mangelt.

Der Weihnachtsnachmittag für Alleinstehende findet am 24. Dezember von 15.30 bis 17.30 Uhr im Divano statt. Das Organisationsteam bittet alle Interessierten, sich bis zum 20. Dezember im Pfarrbüro anzumelden, und freut sich sehr auf ein freudvolles weihnachtliches Miteinander. (AZ)

Kontakt: Telefon 0821/588680, Mail info@sankt-jakob-friedberg.de, Öffnungszeiten Pfarrbüro Am Eisenberg 2: Dienstag und Freitag: 8 bis 12 Uhr, Donnerstag: 16 bis 19 Uhr.