Beschimpft und beleidigt: Hässliche Szenen bei der Katastrophenschutzübung

Plus Mehr als 300 Einsatzkräfte übten in Friedberg für den Ernstfall - zum Ärger mancher Passanten. Ein Feuerwehrmann berichtet, besonders ein Aspekt mache ihn betroffen.

Die Katastrophenschutzübung in Friedberg am vergangenen Samstag sorgte für viel Aufsehen, über 300 Einsatzkräfte waren am Vormittag daran beteiligt. Darunter auch die Freiwillige Feuerwehr Stätzling, die eine besonders undankbare Aufgabe hatte: Sie musste die Marquardtstraße im Kreuzungsbereich Münchner Straße voll sperren. Im direkten Umfeld befinden sich einige Lebensmittelgeschäfte, was die Feuerwehr zu spüren bekam.

Denn nicht wenige Menschen wollten am Samstagmorgen einkaufen und dazu in die Marquardtstraße im Gewerbegebiet abbiegen, wo mehrere Supermärkte liegen. Da das nicht möglich war, ließen eine Vielzahl von Personen ihre Wut an den Feuerwehrleuten aus, wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stätzling, Jürgen Mair, berichtet. "Bestimmt jeder Zweite hielt an und stieß Beleidigungen aus." Es seien bei weitem nicht nur Einzelfälle gewesen.

