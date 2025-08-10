Ein Heiliger für Friedberg: Figur von Vinzenz Pallotti aufgestellt

Nahe dem Kreisverkehr an der Münchner Straße ist seit Donnerstagnachmittag ein neues Schild zu sehen: „Pallotti-Brücke“. So heißt die Bahnbrücke dort nun offiziell. Am selben Tag wurde direkt an dieser Stelle eine lang geplante Figur des heiligen Vinzenz Pallotti feierlich aufgestellt.

Die Idee dazu stammt von Franz Reißner, dem früheren Kulturpfleger und Altstadtrat. Anlass war das Jubiläum „St. Jakob – 50 Jahre pallottinische Pfarrei“. Wie Reißner berichtet, fand das Projekt breite Unterstützung: Neben der Stadt Friedberg und der Sparkasse Augsburg beteiligten sich auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mit Spenden. Ihre Namen sind auf einer Plakette am Sockel der Figur verewigt.

Pallotti-Figur an der Bahnbrücke in Friedberg aufgestellt – Symbol für die enge Verbindung zwischen Friedberg und den Pallottinern

Gestaltet wurde die Figur von den Steinmetzen Martin Seidl und Christoph Steinhard, die bei der Aufstellung anwesend waren. Auffällig ist ein besonderes Detail: Mutmaßlich wird erstmals Vinzenz Pallotti mit einem Hut in der Hand dargestellt. „Diese bewusste Entscheidung steht für seine Haltung, allen Menschen unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Stellung mit Respekt zu begegnen“, erklärte Pater Rüdiger Kiefer von den Pallottinern.

Icon vergrößern Die Bahnbrücke an der Münchner Straße trägt nun offiziell den Namen „Pallotti-Brücke“. Foto: Allen Xu Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Bahnbrücke an der Münchner Straße trägt nun offiziell den Namen „Pallotti-Brücke“. Foto: Allen Xu

Gesegnet wurde die Figur bereits während des Friedberger Altstadtfests. Sie steht symbolisch für die enge Verbindung zwischen der Stadt und den Pallottinern, die seit einem halben Jahrhundert als Stadtpfarrer in Friedberg wirken. Auch Bürgermeister Roland Eichmann betonte diese enge Verbundenheit. Als ihm Reißner das Vorhaben vorstellte, war er sofort begeistert: „Ich habe keine Sekunde gezögert, weil ich schon sehr lange sage, dass die Pallottiner für die Stadt Friedberg von ganz entscheidender Bedeutung sind.“

Icon vergrößern Eine Besonderheit der Figur: Vinzenz Pallotti wird mit einem Hut in der Hand dargestellt. Foto: Allen Xu Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine Besonderheit der Figur: Vinzenz Pallotti wird mit einem Hut in der Hand dargestellt. Foto: Allen Xu

Die Pallottiner, so Eichmann weiter, hätten den Geist der Stadt entscheidend mitgeprägt – durch gelebte Gemeinschaft, Ehrenamt und Zusammenhalt. „Friedberg hat eine friedliche Stadtgesellschaft mit viel bürgerschaftlichem Engagement – das kommt nicht von ungefähr. Da ist diese Brücke, die Verbindung schafft – zwischen der Altstadt und den Pallottinern. Das passt metaphorisch wunderbar: Brückenbauer von Mensch zu Mensch.“