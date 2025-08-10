Icon Menü
Friedberg: Figur des heiligen Pallotti an der Bahnbrücke aufgestellt – Zeichen der Verbindung mit den Pallottinern

Friedberg

Ein Heiliger für Friedberg: Figur von Vinzenz Pallotti aufgestellt

Neben der Bahnbrücke steht jetzt eine Figur des heiligen Vinzenz Pallotti – als Zeichen der engen Verbindung zwischen Friedberg und den Pallottinern.
Von Allen Xu
    • |
    • |
    • |
    Am Donnerstagnachmittag, 7. August, wurde die Figur des heiligen Vinzenz Pallotti aufgestellt. Mit dabei waren unter anderem Erster Bürgermeister Roland Eichmann (dritter von rechts) und Initiator Franz Reißner (vierter von links).
    Am Donnerstagnachmittag, 7. August, wurde die Figur des heiligen Vinzenz Pallotti aufgestellt. Mit dabei waren unter anderem Erster Bürgermeister Roland Eichmann (dritter von rechts) und Initiator Franz Reißner (vierter von links). Foto: Allen Xu

    Nahe dem Kreisverkehr an der Münchner Straße ist seit Donnerstagnachmittag ein neues Schild zu sehen: „Pallotti-Brücke“. So heißt die Bahnbrücke dort nun offiziell. Am selben Tag wurde direkt an dieser Stelle eine lang geplante Figur des heiligen Vinzenz Pallotti feierlich aufgestellt.

    Die Idee dazu stammt von Franz Reißner, dem früheren Kulturpfleger und Altstadtrat. Anlass war das Jubiläum „St. Jakob – 50 Jahre pallottinische Pfarrei“. Wie Reißner berichtet, fand das Projekt breite Unterstützung: Neben der Stadt Friedberg und der Sparkasse Augsburg beteiligten sich auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger mit Spenden. Ihre Namen sind auf einer Plakette am Sockel der Figur verewigt.

    Pallotti-Figur an der Bahnbrücke in Friedberg aufgestellt – Symbol für die enge Verbindung zwischen Friedberg und den Pallottinern

    Gestaltet wurde die Figur von den Steinmetzen Martin Seidl und Christoph Steinhard, die bei der Aufstellung anwesend waren. Auffällig ist ein besonderes Detail: Mutmaßlich wird erstmals Vinzenz Pallotti mit einem Hut in der Hand dargestellt. „Diese bewusste Entscheidung steht für seine Haltung, allen Menschen unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Stellung mit Respekt zu begegnen“, erklärte Pater Rüdiger Kiefer von den Pallottinern.

    Die Bahnbrücke an der Münchner Straße trägt nun offiziell den Namen „Pallotti-Brücke“.
    Die Bahnbrücke an der Münchner Straße trägt nun offiziell den Namen „Pallotti-Brücke“. Foto: Allen Xu

    Gesegnet wurde die Figur bereits während des Friedberger Altstadtfests. Sie steht symbolisch für die enge Verbindung zwischen der Stadt und den Pallottinern, die seit einem halben Jahrhundert als Stadtpfarrer in Friedberg wirken. Auch Bürgermeister Roland Eichmann betonte diese enge Verbundenheit. Als ihm Reißner das Vorhaben vorstellte, war er sofort begeistert: „Ich habe keine Sekunde gezögert, weil ich schon sehr lange sage, dass die Pallottiner für die Stadt Friedberg von ganz entscheidender Bedeutung sind.“

    Eine Besonderheit der Figur: Vinzenz Pallotti wird mit einem Hut in der Hand dargestellt.
    Eine Besonderheit der Figur: Vinzenz Pallotti wird mit einem Hut in der Hand dargestellt. Foto: Allen Xu

    Die Pallottiner, so Eichmann weiter, hätten den Geist der Stadt entscheidend mitgeprägt – durch gelebte Gemeinschaft, Ehrenamt und Zusammenhalt. „Friedberg hat eine friedliche Stadtgesellschaft mit viel bürgerschaftlichem Engagement – das kommt nicht von ungefähr. Da ist diese Brücke, die Verbindung schafft – zwischen der Altstadt und den Pallottinern. Das passt metaphorisch wunderbar: Brückenbauer von Mensch zu Mensch.“

