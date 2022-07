Fische sind nicht der einzige Grund, warum die Ach gerettet werden muss

Plus Mit dem niedrigen Wasserstand der Friedberger Ach drohte nicht nur ein Fischsterben. Auch wegen der Kläranlagen war er problematisch.

Es ist enorm heiß, Niederschlag fehlt und die Pegelstände der Gewässer sinken: Dass die Klimakrise auch den Landkreis Aichach-Friedberg betrifft, ist nicht neu. Wie verheerend sie sich jedoch auf die Friedberger Ach auswirkte, entsetzt selbst Fachleute. "Dass wir uns ernsthaft Sorgen machen müssen, haben wir nicht erwartet", sagt Susan Aktas vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. Millionen Liter Wasser aus dem Kissinger Auensee stabilisierten das Fließgewässer. Dabei ging es nicht nur darum, das Fischsterben zu stoppen.