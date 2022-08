Fit und gesund durch den Herbst in Friedberg

Der Kneipp-Verein Friedberg startet nach den Sommerferien mit seinem neuen Programm. Das ist dabei geboten.

Nach den Sommerferien startet das neue Programm des Kneipp-Vereins Friedberg, das wieder viele Möglichkeiten bietet, etwas für Gesundheit und Wohlbefinden zu tun. Das allgemeine Kursangebot startet, wenn nicht anders angegeben, in der Woche ab dem 12. September. Das Büro im Kneipp-Treff im Brunnenhof, Bauernbräustraße 4 in Friedberg, Telefon 0821/248 41 85, ist ab 6. September am Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Ein spezielles Angebot ist ein Auffrischungskurs “Hals-Nacken-Schulter” für Teilnehmer, die bereits an einem Kurs teilgenommen haben: Die erlernten Übungen werden wiederholt und falls nötig korrigiert. Neue Übungen und Entspannung runden das Programm ab. Termin ist der 21. Oktober von 18 bis 20 Uhr im Kneipp-Treff im Brunnenhof. Referentin ist Uschi Seyler, Anmeldung unter Tel. 0821/6080177

Angebote in der Sporthalle, Gymnastikraum I:

Wirbelsäulengymnastik am Dienstag um 11 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/219 53 56; am Dienstag um 17.15 Uhr (ab 27. September), Anmeldung unter Telefon 0821/470 81 25; am Donnerstag um 9.30 Uhr, Anmeldung unter Tel. 0821/78 18 85

Angebote im Kneipptreff im Brunnenhof:

Qigong am Mittwoch um 10 und 11.15 Uhr und Donnerstag um 17 Uhr, Anmeldung unter Telefon 0821/70 70 78.

Aqua-Fitness mit dem Kneipp-Verein

Im Realschulbad am Dienstag um 20 Uhr (ab 30. September), Anmeldung unter Telefon 0821/729 00 77; am Donnerstag um 20 Uhr (ab 22. September), Anmeldung unter Tel. 0177/3429683.

Im Stadtbad starten die Kurse am Mittwoch und Donnerstagvormittag am 7. bzw. 8. September; eventuelle Restplätze bei den Kursen sind unter Telefon 0821/60 80 177 zu erfragen.

Wandern mit dem Kneipp-Verein