Flohmarkt statt Fast Fashion

"Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel loswerden!", schwärmte eine Schülerin. Um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Nachhaltigkeit im Alltag oft auch ganz einfach ist und Spaß machen kann, organisierte das Team "Ready for Konradin's future" einen Flohmarkt, bei dem einige Klassen gespendete Waren wie Kleidungsstücke, Spiele oder Bücher gegen kleine Beträge anboten. Parallel dazu organisierte eine Klasse zusammen mit Maria Ortlieb einen Waffelverkauf - auch vegane Waffeln waren im Angebot. Der Elternbeirat lud zu sommerlichen "Cocktails" ein, sodass man entspannt im "Schülercafé" eine Shoppingpause einlegen konnte. In einem Spielezimmer probierten Schülerinnen und Schüler die neu erworbenen Spiele gleich aus. Die SMV zeigte thematisch passende Filme, die darüber aufklärten, welche Folgen die Fast Fashion-Kultur hat und was mit unseren Altkleidern passiert. Die gesamten Einnahmen fließen in ein Nachhaltigkeitsprojekt, das das Team unter der Leitung von Eva Bürkle und Tanja Heim im nächsten Schuljahr umsetzen wollen.

