Flucht ohne Beute: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstag haben zwei unbekannte Personen in einem Elektrofachhandel in der Augsburger Straße versucht, ein Elektrogerät zu klauen. Laut Polizeibericht bemerkte eine Mitarbeiterin die Aktion und verständigte daraufhin die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss ohne Beute mit einem schwarzen KIA.

Eine Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Polizei Friedberg ermittelt nun gegen die beiden Tatverdächtigen wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)