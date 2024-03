Friedberg

18:00 Uhr

Zusammenleben mit Geflüchteten in Ottmaring: "Wie eine große Familie"

In der Flüchtlingsunterkunft in Ottmaring leben 66 geflüchtete Ukrainer.

Plus Frühere Bedenken sind wie weggeblasen und die Geflüchteten in Ottmaring gut integriert. Die Anwohner sorgen sich aber um die Zukunft der Asylbewerber.

Von Anna Faber

Die Sorgen unter den Ottmaringern waren zu Beginn groß, als es hieß, dass Geflüchtete im Begegnungszentrum unterkommen sollen. Würde das gutgehen? So viele Fremde in einem kleinen Ort? Wie funktioniert das zum Beispiel mit fremdsprachigen Kindern an eh schon überlasteten Kitas? Nun leben seit Oktober 66 Flüchtlinge aus der Ukraine im Dorf und die Gemeinschaft könnte nicht besser laufen. Eine Infoveranstaltung macht deutlich: Der Austausch mit den Ortsbewohnern in Ottmaring läuft harmonisch. Die Bedenken haben sich in Luft aufgelöst.

Das Ottmaringer Begegnungszentrum liegt eingebettet in eine parkähnliche Umgebung. Vor dem Eingang stehen Dutzende Fahrräder. Das Gelände umsäumt ein abschüssiger Hang. "Den haben die Ukrainer im Winter zum Rodelberg umfunktioniert", erzählt Simone Losinger, Leiterin der Ausländerbehörde des Landratsamts. In den 32 Zimmern des Bettenhauses ist Platz für bis zu 70 Geflüchtete. Aktuell leben dort 66 Menschen. Zwei behindertengerechte Zimmer stehen leer. "Solche Zimmer gibt es nur sehr selten, deshalb halten wir sie frei für Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind", sagt Losinger bei einem Rundgang durch die Unterkunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

