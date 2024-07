Friedberg will Sanierung von leer stehenden Altstadthäusern fördern, um Wohnraum zu schaffen

Mit einer Plastikplane gesichert: Dieses Gebäude in der Friedberger Jungbräustraße steht seit Jahren leer und wartet auf eine Sanierung. Die Stadt will solche Fälle mit einem Förderprogramm bezuschussen. In der Ausschusssitzung wurde das Haus als Beispiel gezeigt.

Foto: Ute Krogull