Friedberg

vor 55 Min.

Förderverein sammelt in 20 Jahren 240.000 Euro fürs Krankenhaus

Plus Vom Beatmungsgerät bis zu Kinderspielecke: Vieles wäre im Friedberger Krankenhaus ohne den Förderverein nicht möglich. Die Unterstützung ist jedoch nicht nur materiell.

Von Ute Krogull

Der massive Sparzwang im Gesundheitswesen macht sich auch an den Kliniken an der Paar bemerkbar. Hier springen die Fördervereine in die Bresche. Allein in Friedberg wurden in 20 Jahren des Bestehens 240.000 Euro gesammelt. Der Verein finanzierte ein Beatmungsgerät für die Intensivstation mit 16.000 Euro ebenso wie über 1500 Euro teure Ruhesessel für OP-Personal. Die Bedeutung der Klinik für Friedberg und Umgebung sei sehr groß, sagt Rüdiger Lischka, Vorsitzender seit der ersten Stunde. Ziel des Vereins sei es, Unterstützung zu leisten, um Qualität zu wahren. Doch dieses Anliegen bremst Corona - gerade in in schwierigen Zeiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

