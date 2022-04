Friedberg

vor 31 Min.

FOS/BOS bekommt Preis für kreativen Unterricht in Corona-Zeiten

Für kreativen digitalen Unterricht in der Corona-Zeit wurde die FOS/BOS Friedberg vom bayerischen Kultusministerium ausgezeichnet.

Plus Unterricht im Corona-Lockdown war eine Herausforderung. Die FOS/BOS Friedberg bekam jetzt für zwei Projekte, mit denen sie diese Zeit meisterte, einen Preis.

Von Ute Krogull

Die Corona-Pandemie hat den Schulbetrieb auf den Kopf gestellt. Innerhalb kürzester Zeit musste der Unterricht an neue Gegebenheiten angepasst werden. Die FOS/BOS in Friedberg erhielt als eine von 200 bayerischen Schulen einen Preis des Kultusministeriums, weil sie in dieser Zeit besonders viel Eigeninitiative und Ideenreichtum bewies.

