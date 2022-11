Fotofreunde küren "Bild des Quartals"

Wie die Idee zu diesem Fotowettbewerb entstand und welche Bilder prämiert wurden.

Wie kann das Vereinsleben nach der Corona-Pause wieder in Schwung gebracht werden? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Fotofreunde Friedberg zu Beginn des Jahres. Heraus kam die Idee, das "Bild des Quartals" zu küren.

Zweiter Platz: Durch die technische Bearbeitung konzentriert Peter Wossnig den Blick des Betrachters auf einen einzelnen Maiskolben. Foto: Peter Wossnig

Über die eingereichten Bilder stimmten die Vereinsmitglieder dann ab. In der Stichwahl setzte sich Stefan Bissinger mit der Aufnahme "Stein am Strand" durch. Aufgenommen wurde das Bild in Thailand am Strand, mit einer Brennweite von 35 Millimeter. Das Foto wurde in Schwarzweiß umgewandelt, um die Kontraste und die Bildwirkung zu verstärken.

Konzentration auf ein Motiv

Auf Platz zwei gelangte Peter Wossnig mit der Aufnahme eines Maiskolbens. "Das Motiv wurde so gewählt, dass nur ein Maiskolben auf dem Bild zu sehen ist, um so die Aufmerksamkeit auf ein Motiv zu konzentrieren", erläutert Wossnig sein Vorhaben. In der Bildbearbeitung wurde dieser Maiskolben dann selektiert. Dann die Auswahl umgekehrt, und der Rest in Schwarzweiß umgewandelt: "Mit etwas Übung braucht man dafür nur wenige Minuten."

Dritter Platz: Aus extremer Perspektive und mit extremem Weitwinkelobjektiv nahm Rudolf Baier den Luftsprung am Plansee auf. Foto: Rudolf Baier

Dritter wurde Robert Baier mit einer Nebelstimmung am Plansee mit Luftsprung als Silhouette. Bauer lag dabei auf dem Boden und benutzte ein Extremweitwinkelobjektiv von 10 Millimeter. " Aufgrund der unterbelichteten Silhouette wirkt das Bild wie ein natürliches Schwarz-Weiß-Bild, bei dem aber doch noch Farben zu erkennen sind. Aus diesem Grund wurde keine Nachbearbeitung vorgenommen und auf Aufhellung und künstliche Schwarz-Weiß-Wandlung verzichtet", erläutert Baier.

Fotofreunde Friedberg: Gäste sind willkommen

"Auch zukünftig werden wir diesen kleinen Wettbewerb weiterführen. Natürlich dürfen sich Gäste gerne beteiligen", verspricht Rolf Frenzel von den Friedberger Fotofreunden. Informationen gibt es auf der Homepage Fotofreunde-Friedberg@web.de oder in dem Schaukasten vor dem NKD-Gebäude. Die beschriebenen Techniken werden bei den Treffen geschult und weitervermittelt. (AZ)