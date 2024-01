Frau ertappt Dieb im eigenen Auto: Zeugen gesucht

Eine Frau bemerkt in Friedberg nachts einen Dieb in ihrem geparkten Auto. Der Täter flüchtet. Das Opfer kann den Unbekannten beschreiben.

In Friedberg kam es Mittwochnacht um 1 Uhr zu einem Diebstahl. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall Am Bierweg. Als die Eigentümerin zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie, dass eine fremde männliche Person in ihrem Fahrzeug saß. Der bislang unbekannte Täter stieg aus und flüchtete. Er soll mehrere Gegenstände entwendet haben, der Diebstahlschaden liegt bei ca. 80 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 40 Jahre alt, 160 - 165 Zentimeter groß. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Handwerkerhose und einer dunklen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)