Ausstellung im Lokschuppen: Frauen machen die Street-Art bunter

Eine Graffiti-Ausstellung im Friedberger Lokschuppen zeigt, dass die Spraydosen nicht nur ein Ding der Jungs sind.

Coole Typen mit Hoodie und Spraydose, die mehr oder weniger illegal verwaiste Hauswände besprühen – so in etwa das gängige Klischee von Sprayern. Unter den professionellen, bekannten Street-Art-Künstlern fällt dann natürlich sofort Banksy ein. So oder so: Street-Art aus der Spraydose ist irgendwie ein Ding der Jungs. Oder nicht? Die Ausstellung "Female Graffiti" in den Räumen des Bürgernetz Friedberg beweist das Gegenteil.

Frauen der Szene, die allzu oft auf sexualisierte Klischees reduziert werden, gehen dennoch ihren eigenen Weg. Ob sie stolz ihre Tags mit femininen Motiven verschönern oder mit neutralen Tags unter dem Radar fliegen, Frauen sind in den Jungenclub eingebrochen, und sie haben es zu ihren eigenen Bedingungen getan. Die Graffiti von feministischen Gruppen setzen sich für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung ein und agieren oft für das weibliche Selbstbewusstsein.

Urban Art ist auch in Friedberg erlebbar

Urban Art verändert nicht nur das Bild der Stadt. Die Schriftzüge, Tags und Wandgemälde sind immer auch ein Ausdruck des aktuellen Zeitgeistes. Heute gibt es eine ganze Reihe von Orten, wo alle Spielarten urbaner Kunst anzutreffen sind. Längst werden sie auch als Bereicherung wahrgenommen. Seit einigen Jahren bieten die hiesigen Größen der Bunten wie der Mitbegründer Daniel Tröster auch den Frauen wie Dilan Inan (Spect), Sophie Tröster (Sophie Te), Ina Sturm (Fleur) und Lena Hofmann (Nea) Zugang in der Street-Art-Szene Augsburg und alle setzen in Kooperation mit der Stadt wertvolle künstlerische Impulse im öffentlichen Raum um. Eine ganze Reihe von Foren, Events und Workshops machen diese jungen, eigenwilligen und energiegeladenen Kunstformen in Augsburg erlebbar – und jetzt auch in Friedberg.

Für die Zukunft wünscht sich Sophie Te ein Festival, bei dem sie auf keine Missstände aufmerksam machen muss. "Ich wäre super happy, wenn es mir egal sein könnte, ob die Künstler männlich oder weiblich sind. Wenn es keinen Unterschied mehr gibt." Übrigens wechseln die Werke dauernd, also ist ein mehrfacher Besuch ist angesagt, auch das Ausstellungsende ist noch lange nicht in Sicht und absolut offen.

Die Öffnungszeiten im Friedberger Lokschuppen

Zu sehen sind die Arbeiten der vier Frauen im Lokschuppen am Friedberger Bahnhof mittwochs von 12 bis 14 Uhr und donnerstags von 12 bis 13 Uhr. Oder unter der Telefonnummer 0821/21702418 anmelden.