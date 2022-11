Freikarten für das Hybrass-Festival zu gewinnen

So können Sie Tickets für zwei besondere Jazzabende im Wittelsbacher Schloss in Friedberg gewinnen.

Das Wittelsbacher Schloss wird erneut Spielort für eine außergewöhnliche Veranstaltungsreihe: das Hybrass- Festival. Zum wiederholten Mal lädt Organisator Peter Oswald internationale und lokale Künstlerinnen und Künstler nach Friedberg ein. Wir verlosen dafür Freikarten.

Den Auftakt macht am Freitag, 18. November das Projekt "Solenne". Der Besucher erlebt auf unterhaltsame Art, was einer Sängerin kurz vor ihrem Vorsingen so durch den Kopf geht. Am Samstag, 19. November geht es dann weiter mit einer "Symbiose" von Blasmusik der Uni Big Band Augsburg mit dem Funk des Wiener Bassisten und Komponisten Clemens Rofner. Im zweiten Teil des Abends nimmt Gene Pritsker aus New York das Publikum mit auf eine Zeitreise. Einlass ist jeweils um 1830, Beginn um 19.30 Uhr.

So machen Sie bei der Verlosung von Freikarten mit

Wir verlosen für das Festival dreimal zwei Karten, der Abend ist frei wählbar. Wenn Sie gewinnen möchten, schicken Sie bitte bis Donnerstag, 17. November, 9 Uhr, eine E-Mail mit dem Kennwort "Hybrass" an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Bitte geben Sie Ihren kompletten Absender und den Wunschtermin an. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Karten sind erhältlich im Bürgerbüro und online auf Reservix sowie an der Abendkasse.

