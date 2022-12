Freikarten für das Neujahrskonzert mit dem Berliner Ensemble Spreegold

Berliner Ensemble nimmt das Publikum bei Neujahrskonzert mit auf eine musikalische Weltreise.

Einen musikalischen Gruß an das neue Jahr entbietet das Berliner Ensemble Spreegold mit gleich zwei Konzerten im Wittelsbacher Schloss: Am Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr, jeweils inklusive Sektempfang. Für die Matinee am Sonntag verlosen wir dreimal zwei Eintrittskarten.

Das Ensemble Spreegold serviert den Gästen viele musikalische Überraschungen: von Klassik, Wiener Walzer und Jazz über Schlager bis hin zu Operette, Chanson und Musical. Das siebenköpfige Ensemble nimmt sein Publikum mit auf eine musikalische Reise rund um die Welt.

So können Sie Freikarten für Spreegold gewinnen

Wenn Sie an unserer Verlosung teilnehmen möchten, schicken Sie bitte bis Freitag, 23. Dezember, 9 Uhr, eine E-Mail mit dem Kennwort "Spreegold" an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Bitte geben Sie Ihren kompletten Absender an. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter: augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder 0821/777-2355.



Tickets sind erhältlich im Bürgerbüro im Rathaus in Friedberg sowie online: stadt-friedberg.reservix.de. (AZ)