Freikarten für die "Wiener Geschichten" beim Musiksommer

Der Friedberger Musiksommer unternimmt eine klingende Reise an die Donau. So können Sie dabei sein.

Zu einer Reise nach Wien laden die Künstlerinnen und Künstler des Friedberger Musiksommers am Samstag, 3. September, ein. Wer bei dem klingenden Ausflug an die Donau dabei sein will, sollte bei unserer Verlosungsaktion mitmachen: Es gibt dreimal zwei Eintrittskarten zu gewinnen.

Zwei besonders bekannte Walzer von Johann Strauss erklingen zur Konzerteröffnung der "Wiener Geschichten" um 19.30 Uhr in der Rothenberghalle: "Rosen aus dem Süden" und der Kaiserwalzer. Außerdem sind die "6 Lieder nach Maeterlinck" von Alexander von Zemlinsky, dem Wegbereiter von Gustav Mahler, zu hören. Zum Wahl-Wiener geworden ist der Hanseate Johannes Brahms, dessen Serenade Nr. 1 in ihrer Urfassung für Nonett dieses Konzert beschließt.

So nehmen Sie an der Verlosung teil

So machen Sie bei unserer Verlosung mit: Schicken Sie bitte bis Donnerstag, 1. September, um 14 Uhr, eine Mail mit dem Betreff "Wiener Geschichten" und Ihrer kompletten Adresse an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden dann von uns benachrichtigt.

Im Vorverkauf gibt es Karten unter 0821/609299. (AZ)