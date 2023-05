Freikarten für einen musikalischen Frühlingsgruß von DoReMi-Fasoli

Die Gruppe DoReMi-Fasoli tritt am Freitag, 12. Mai im Friedberger Schloss auf. Wir verlosen Karten.

Frühlingsgefühle erwachen bei Mensch und Tier. Die Natur zeigt sich von ihrer besten Seite. Auch die Gruppe DoReMi-Fasoli geht bei ihrem Konzert am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr im Wittelsbacher Schloss in Friedberg diesem Thema nach. Wir verlosen dazu dreimal zwei Eintrittskarten.

DoReMi-Fasoli, das sind die Mezzosopranistin Vanessa Fasoli, der Bassbariton Bonko Karadjov, der Klarinettist Thomas Deisenhofer und Roland Plomer (Piano). Das Quartett bietet ein Programm von hoher Qualität, vielschichtiger Unterhaltung und stilistischer Vielfalt. Das Publikum darf sich auf einen kurzweiligen Ausflug in die 1920er- bis 1940er-Jahre freuen, auf Melodien aus Opern und Operetten sowie auf Chansons.

So können Sie Freikarten für DoReMi-Fasoli gewinnen

Sie können Karten gewinnen, wenn Sie uns bis Mittwoch, 10. Mai, um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort "Frühling" an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de senden. Bitte geben Sie Ihren kompletten Absender an. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder 0821/777-2355. Karten gibt es online via stadt-friedberg.reservix.de und an der Abendkasse. (AZ)