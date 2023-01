Freikarten für Hänsel und Gretel zu gewinnen

Ein Mitmachkonzert für die ganze Familie findet im Wittelsbacher Schloss statt. Wir verlosen Karten dafür.

Am Sonntag, 21. Januar, ist im Wittelsbacher Schloss die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck als Mitmachkonzert für die ganze Familie zu sehen. Wir verlosen dafür dreimal zwei Eintrittskarten.

Das Publikum erwartet packende Livemusik, ein farbenfrohes Bühnenbild und ein spaßiger Erzähler, der mit vielen Überraschungen durch die Geschichte führt und zum Mitmachen animiert. Durch spielerisches Heranführen wird die wunderbare Welt der klassischen Musik in der Aufführung zu einem wahren Vergnügen. Ausführende sind das Maruti Quintett aus Würzburg und der durch die TV-Sendung "Hallo Benjamin" bekannte Kulturpädagoge Jonathan Danigel.

So können Sie Freikarten gewinnen

Zwei Vorstellungen sind dabei am kommenden Sonntag geplant: für Drei-bis Sechsjährige um 15.30 Uhr, Dauer etwa 35 Minuten, sowie für Sieben- bis Zwölfjährige um 17.30 Uhr, Dauer 60 Minuten. Für die Vorstellung um 17.30 Uhr können Sie Karten gewinnen, wenn Sie uns bis Donnerstag, 19. Januar, um 12 Uhr eine E-Mail mit dem Stichwort "Hänsel und Gretel" an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de senden. Bitte geben Sie Ihren kompletten Absender an. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder 0821/777-2355. Im Vorverkauf gibt es Karten unter stadt-friedberg.reservix.de. (AZ)