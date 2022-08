Freikarten für himmlische Klänge in St. Jakob

Musik von Giovanni Battista Pergolesi und Franz Schubert ist in der Stadtpfarrkirche zu hören. Wir verlosen Karten.

Himmlische Klänge gibt es am Freitag, 2. September, um 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Jakob zu hören. Im Rahmen des Friedberger Musiksommers erklingt das "Stabat Mater" des italienischen Barockmeisters Giovanni Battista Pergolesi. Wir verlosen dafür dreimal zwei Eintrittskarten.

Zwei Gesangssolistinnen interpretieren gemeinsam mit dem Festival-Ensemble dieses berühmte Werk italienischer Barockmusik. Franz Schubert galt schon immer als der Sehnsuchtskomponist der Romantik. In seinem Oktett steht, neben der großen Virtuosität der einzelnen Instrumente, oft die Zeit förmlich still und es öffnen sich Türen in eine jenseitige Welt.

Im Vorverkauf gibt es Karten im Bürgerbüro im Rathaus Friedberg und online.