Freikarten für Liederabend im Wittelsbacher Schloss zu gewinnen

Das Wittelsbacher Schloss lädt am Freitag, 26. Januar, zu einem mythologischen Liederabend ein. Mit der Friedberger Sopranistin Susanne Kapfer und der Pianistin Yu-Wen Huang geht das Publikum auf eine fabelhafte musikalische Reise: „Zwischen Mythos und Mythologie“. Wir verlosen für den Abend dreimal zwei Karten.

Seit Menschengedenken erzählt man sich Mythen, Legenden und Fabeln. Es geht eine Faszination aus von dem, was wir uns nicht rational erklären können. Zu hören sind Vertonungen von Geistergeschichten wie „Die Geister am Mummelsee“ von Hugo Wolf, Erzählungen über Hexen und andere zauberhafte Wesen wie in Felix Mendelssohns „Hexenlied" oder in „Die Loreley" von Franz Liszt sowie himmlische Hirngespinste. Der Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

So können Sie Freikarten für das Konzert im Friedberger Schloss gewinnen

Wenn Sie Karten für diesen Abend gewinnen möchten, schreiben Sie bitte bis Donnerstag, 25. Januar, 14 Uhr, eine Mail an redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort "Liederabend". Bitte geben Sie Ihren kompletten Absender an. Die Gewinner werden benachrichtigt. Bitte beachten Sie Hinweise zum Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder 0821/777-2355. Zu kaufen gibt es Tickets im Bürgerbüro, online unter stadt-friedberg.reservix.de und an der Abendkasse. (AZ)