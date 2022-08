Freikarten für "Peter und der Wolf" beim Friedberger Musiksommer

Wir laden drei Familien zum Kinderkonzert im Rahmen des Friedberger Musiksommers ein. So können Sie an der Verlosung teilnehmen.

An die jüngsten Besucher wendet sich das Kinderkonzert im Rahmen des Friedberger Musiksommers. Sergej Prokofjews "Peter und der Wolf" ist am Samstag, 3. September, um 15 Uhr in der Rothenberghalle zu hören. Wir haben dafür Freikarten für Sie.

"Peter und der Wolf" gehört zu den bekanntesten Werken des russischen Komponisten. Das Musikmärchen für Sprecher und Sinfonieorchester hat das Ziel, Kinder mit den Instrumenten eines Sinfonieorchesters vertraut zu machen. Bei uns können drei Familien - egal mit wie vielen Kindern - dafür Freikarten gewinnen.

So können Sie an der Verlosung teilnehmen

So machen Sie bei unserer Verlosung mit: Schicken Sie bitte bis Mittwoch, 31. August, 15 Uhr, eine Mail mit dem Betreff "Peter und der Wolf" an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden dann von uns benachrichtigt.

Im Vorverkauf gibt es Karten unter 0821/609299. (AZ)