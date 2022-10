Freikarten für Sisi im Friedberger Schloss

Eine musikalisch-literarische Inszenierung um das Leben der österreichischen Kaiserin Elisabeth ist in Friedberg zu sehen. Wir verlosen Tickets.

"Sisi – Schwarz ist der Kronprinz meiner Farben" heißt es am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr im Wittelsbacher Schloss. Bei uns gibt es für dieses Spiel um das Leben der österreichischen Kaiserin Elisabeth Freikarten zu gewinnen.

Gedichte spielten eine zentrale Rolle in Elisabeths Leben. Ihr poetisches Tagebuch, das zugleich eine Hommage an Heinrich Heine darstellt, gibt Zeugnis davon. Nach dem Tode Ihres geliebten Sohnes Rudolf verstummte die Poetin – von nun an trug Sisi ausschließlich Schwarz. Diese Geschichte erzählt Alexander vom Stein mit Tanz, Musik und Texten.

So können Sie gewinnen

Wir verlosen dafür dreimal zwei Karten. Wenn Sie gewinnen möchten, schicken Sie bitte bis Mittwoch, 26. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Kennwort "Sisi " an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.

Tickets gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro und auf reservix.de sowie an der Abendkasse. (AZ)