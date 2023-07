Freitag noch Wochenmarkt - Samstag Volksfest-Aufbau

Auf dem Friedberger Volksfestplatz beginnen die Aufbauarbeiten für das Volksfest 2023. Das hat ab sofort Auswirkungen auf Autos und Busse.

Am Freitag fand letztmals altstadtfestbedingt der Wochenmarkt auf dem Volksfestplatz statt, nun starten die Aufbauarbeiten für das Volksfest. Es wurden bereits Zeltteile angeliefert, ab Samstag reisen die ersten Schausteller an. Das Areal ist gesperrt und damit das Parken sowie das Befahren nicht möglich. Die Stadt Friedberg empfiehlt, auf die Parkplätze bei Herrgottsruh auszuweichen. Der Schulbusverkehr wird bis Ende des Schuljahres auf die Ersatzhaltestellen Hermann-Löns- und Pater-Franz-Reinisch-Straße verlegt. Auch die Haltestellen der AVV-Linienbusse werden verlegt. Derweil laufen die Vorbereitungen für den Hans-Böller-Lauf am 5. August (18 Uhr). Staffeln können sich bis 1. August anmelden unter schneider@verkehrsverein-friedberg.de.