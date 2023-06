"Freunde in aller Welt": Internationales Freundschaftsfest im Divano

Das Fest soll das Kennenlernen der Kulturen fördern. Dafür ist ein Sprachprojekt vor Ort. Die Organisatoren wollen in diesem Jahr eine Gruppe besonders ansprechen.

Das Internationale Freundschaftsfest wird dieses Jahr wirklich international. Es widmet sich den Partnerstädten in aller Welt. Viele Jahre waren es fünf Partnerstädte - nun gibt es einen Neuzugang. Neben Völs am Schlern ( Österreich), Friedberg/Steiermark (Österreich), La Crosse ( USA), Chippenham ( Großbritannien) und Bressuire (Frankreich) wird die Partnerschaft mit der togolesischen Stadt Zafi vorgestellt. Einer der vielen Programmpunkte, der im Divano für ein buntes Wochenende sorgen dürfte.

Los geht es im Pfarrzentrum am Freitag, 23. Juni, unter dem Motto "Freunde in aller Welt". Dabei können die Besucherinnen und Besucher Unterhaltsames aus Friedbergs Partnerstädten erfahren. Von 19 bis 21 Uhr erzählen Vertreterinnen und Vertreter der Komitees Anekdoten, die das Leben in den Orten näherbringen. Rund eine Viertelstunde hat jedes Komitee dafür Zeit. Wer sich einmal mit den vielen Engagierten unterhalten hat, kann erahnen, dass es ein unterhaltsames Programm geben wird, zumal Anton Oberfrank moderiert.

25 Bilder Ein Rundgang durch Friedbergs Partnerstadt Zafi Foto: Stadt Friedberg

Am Samstag startet das Programm um 16 Uhr. Dann wird die Bürgernetz-Popband den Tag im Divano musikalisch eröffnen. Eines der Highlights ist das Büfett, das natürlich international sein wird. Von Griechisch bis Türkisch kann man sich dort durch die Weltregionen essen. Wer selbst etwas zum Büfett beitragen möchte, ist dazu eingeladen. Geschirr sollten die Besucherinnen und Besucher selbst mitbringen.

Für die Kinder gibt es buntes Programm. Unter anderem wird ein Clown die Kleinen unterhalten. Selbst aktiv werden können die Kinder, indem sie das Schminkangebot vor Ort ausprobieren. Wer die Stadtpfarrkirche besser kennenlernen möchte, hat dafür am Samstag ebenfalls die Möglichkeit. Dann findet nämlich um 16.30 Uhr eine Führung durch das Gotteshaus statt. Eine halbe Stunde später soll dann eine türkische Folkloretanzgruppe im Divano für Stimmung sorgen.

Sprachprojekt beim Freundschaftsfest in Friedberg vor Ort

Der internationale Austausch lebt auch von der Sprache. Nicht zuletzt deshalb wird es am Samstag einen Stand des Sprach- und Integrationsprojektes "Friedberg spricht" geben. Dieses fördert die Sprachkompetenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alltag dadurch, dass regelmäßig Sprachentreffen organisiert werden. Dabei sitzen die Sprachinteressierten an einem Cafétisch mit einem Fähnchen in der Landessprache, in der sie sich gern unterhalten würden. Dieses Projekt wird beim Freundschaftsfest nicht nur vorgestellt, auch selbst aktiv werden kann man. Denn vor Ort wird die Möglichkeit bestehen, Spanisch, Italienisch und Türkisch zu lernen. "Da kann man direkt lossprechen", freut sich die städtische Integrationsbeauftrage Ulrike Proeller, die das Fest in Zusammenarbeit mit der katholischen, evangelischen und islamischen Gemeinde organisiert hat.

Im Unterschied zu vergangenen Ausgaben des Festes möchten die Organisatorinnen und Organisatoren verstärkt auf Migrantinnen und Migranten zugehen, wie Proeller erklärt. "Wir haben im Vorfeld versucht, diese gezielt anzusprechen. Bisher ist die Rückmeldung positiv, wir hoffen, dass viele beim Freundschaftsfest dabei sind." Proeller wünscht sich, dass auch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Freundschaftsfest Migrantinnen und Migranten mitbringen. Schließlich geht es beim Freundschaftsfest darum, unterschiedliche Kulturen und Nationalitäten kennenzulernen.