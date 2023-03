Friedberg bekommt eine neue Ladestation für E-Autos

E-Autos können ab Ende des Jahres auch in der Bahnhofstraße in Friedberg geladen werden.

Die neue Ladestation für E-Autos in der Bahnhofstraße in Friedberg wird Ende dieses Jahres für Nutzer und Nutzerinnen freigeschaltet, so die Lechwerke. Voraussetzung, um die neue Ladesäule verwenden zu können, ist, dass die E-Autos schnellladefähig sind, das heißt, die entsprechende DC-Stecker-Technologie muss im Fahrzeug integriert sein. Die neue LEW DC-Ladesäule in Friedberg verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 150 kW. Abhängig vom Fahrzeugtyp dauert es nur etwa 30 Minuten, bis der Akku des Elektroautos von 20 auf 80 Prozent geladen ist und damit wieder über eine Reichweite von mehreren Hundert Kilometern verfügt.