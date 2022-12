Friedberg

18:30 Uhr

Friedberg bekommt eine Stabsstelle für Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Windkraft und Solarenergie gewinnen durch Energiekrise und Klimawandel auch für Kommunen an Bedeutung. Daher richtet Friedberg eine Stabsstelle Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein.

Plus Angesichts des Klimawandels und der Energiekrise kommen neue Aufgaben auf die Stadt zu. Die neue Stelle deckt außerdem die Städtepartnerschaften ab. Warum das?

Von Ute Krogull

Kommunen müssen sich durch Klimawandel und die Energiekrise verstärkt um Themen aus diesem Bereich kümmern. Hinzu kommen Initiativen der europäischen, der Bundes- und der Landesebene, unter anderem im Bereich Windkraft. Gleichzeitig nehmen Anfragen verschiedener Akteure von Projektgesellschaften bis Einzelpersonen zu, in Friedberg zum Beispiel das Nahwärmekonzept in Rinnenthal. Deshalb richtet die Stadt Friedberg eine Stabsstelle ein, die Klimaschutz und nachhaltiges Handeln in der Stadtverwaltung und der gesamten Stadt koordinieren und fördern soll. Verbunden ist diese Position mit dem Aufgabenbereich Städtepartnerschaft.

