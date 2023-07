Friedberg blickt auf 30 Jahre Partnerschaft

Nach dem Besuch der englischen Freunde beim Altstadtfest gibt es 2024 wieder eine Begegnung in Chippenham.

Besuch aus Friedbergs englischer Partnerstadt Chippenham reiste zur Friedberger Zeit an. Beim Empfang im Schloss feierte man das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft. Bürgermeister Roland Eichmann ehrte dabei langjährige treue Gäste wie John Scragg und Sylvia Gibson. Neben Auftritten der Morris Dancer auf dem Altstadtfest gab es auch ruhige Stunden zu Hause bei den deutschen Gastgebern, in den man sich kennenlernen konnte, von den Gepflogenheiten in England erfuhr und sich freute, wenn sich alle wohl fühlten.

Fürs nächste Jahr wurden Einladungen zum Gegenbesuch ausgesprochen und gerne angenommen. Das Chippenham Komitee würde sich über neue Teilnehmer aus der jüngeren Generation freuen, stehen doch schon ein Besuch in einem Pub beim White Horse und eine Schnupperstunde mit den Morris Dancern auf dem Programm. Interessenten für die Reise im Sommer 2024 können sich unter Chippenham@friedberger-partnerstaedte.de melden. (AZ)